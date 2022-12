Cus Genova: vittoria in trasferta per i ragazzi del volley, colpaccio nel basket

Sconfitta per il CUS Rugby nel recupero di Serie A contro il VII Rugby Torino. Colpo grosso del CUS Volley in trasferta contro il Chieri ’76 in Serie B. Gran vittoria in Serie C Silver per il CUS Basket contro la Pallacanestro Sestri. Successo agli ottavi di finale in Coppa Raffo contro il TC Pegli per il CUS Tennis.

RUGBY. Sconfitta esterna per il CUS Rugby nel recupero della VII giornata del campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini erano ospiti del VII Rugby Torino, vincente con il punteggio di 53-15. Attualmente i Biancorossi si trovano al decimo posto, quattro punti più su rispetto al Recco, prossima avversaria in un cruciale derby ligure.

VOLLEY. Colpo grosso in trasferta per il CUS Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo capaci di strappare i tre punti al PalaFenera nell’importante scontro diretto contro i padroni di casa del Chieri ’76. Un risultato di 3-0 che permette così ai Biancorossi di agganciare il nono posto, uscendo dalla zona retrocessione. Solo nel finale del terzo set il Chieri ha tentato di rientrare in partita, portando il set ai vantaggi, con i Galletti che hanno fatto loro la terza frazione e la sfida. Prima squadra femminile del CUS Volley a riposo, invece, impegnata domenica prossima all’Istituto De André contro l’AVIS Casarza Ligure nel Girone B di Serie D.

SERIE B | GIRONE A

CHIERI '76 VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 0-3 (21-25; 22-25; 24-26)

BASKET. Gran vittoria in Serie C Silver per il CUS Basket. Ragazzi di Coach Pansolin autori di una prova di grande intensità contro la capolista Pallacanestro Sestri, ancora imbattuta in campionato prima della contesa del PalaCUS. Avvio-shock per i Biancorossi, con i Seagulls che si portano subito sul 9-0. Poi il grande parziale degli universitari permette loro di andare all’intervallo lungo sul 32-24. Nel terzo quarto rientrano gli avversari con un ottimo parziale, ma alla fine a spuntarla sono gli Universitari, più freddi nei minuti finali.

Questo il commento di Tommaso Pampuro, cestista biancorosso: «Era la partita che mi aspettavo sicuramente, ad alta intensità. All'inizio dovevamo adattarci ai loro ritmi ma ce l'abbiamo fatta. È stata una bellissima partita che siamo riusciti a portarci a casa alla fine. Punto a punto, molto intensa. È un avvio di stagione ottimo. Ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca l'ultima sconfitta con Virtus, per cui volevamo portare a casa questa partita. Cercheremo di continuare con questo ritmo e queste vittorie».

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 58-53 (17-15; 32-24; 43-44)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 10, Vallefuoco 8, Esposito ne, Pampuro 13, Dufour 11, Sommariva 1, Ferraro 5, Leveratto ne, Casucci 5, Grandeaux ne, Cassanello 5, Ricci. Coach: Pansolin.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga, Cavallaro 24, Zerbino ne, Muzzi 4, Fazio 1, De Paoli 6, Pintus 14, Gallo 4, Barnini, Khelifi, Capittini ne. Coach: Guida.

TENNIS. Rinviata per pioggia la sfida di Coppa 2.7 contro il CT Pieve Ligure, si è giocato invece in Coppa Raffo nei campi coperti di Valletta Puggia. Vittoria per il team del CUS Tennis negli ottavi di finale, primo turno del tabellone regionale, ottenuta contro il TC Pegli. Successo nel singolo di Polverosi per 6-3 6-1, sconfitta di Ginocchio al super tie-break per 6-4 4-6 10-4 e, infine, vittoria nel doppio decisivo da parte di Polverosi-Paolillo per 6-3 6-3.