Cus Genova, il resoconto del weekend: ritorno al successo nel basket

Sconfitta per il Cus Volley maschile in Serie B contro l’Alba e per la femminile in Serie D contro il Lunezia. Riprende la marcia in Serie C Silver del Cus Basket, vincente contro Vado. Sconfitta in finale di Coppa Corradi contro il Ct Lavagna e vittoria contro il Tc Loano in Coppa 2.7 per i team del Cus Tennis.

Volley

Sconfitta esterna per la prima squadra maschile del Cus Volley nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo superati per 3-1 dalla Pallavolo Alba in trasferta, capace di far sua la partita nonostante l’iniziale svantaggio. Galletti capaci di strappare infatti il primo set per 20-25, subendo però il ritorno piemontese nel secondo e nel terzo. Nel decisivo quarto set si va ai vantaggi, con i Cussini che sfiorano il quinto set. Sconfitta per 3-0, invece, per le ragazze di Riccardo Serra nel Girone B di Serie D, subita contro il Lunezia Volley, attuale quarta della classe.

SERIE B/M | GIRONE A

PALLAVOLO ALBA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (20-25; 25-22; 25-18; 26-24)

SERIE D/F | GIRONE B

LUNEZIA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-13; 25-20; 25-21)

Basket

Biancorossi di Coach Pansolin attesi dall’insidiosa sfida casalinga contro la Pallacanestro Vado, conquistata grazie al parziale di 23-11 fatto registrare al rientro dall’intervallo lungo e grazie alla difesa a zona impostata dallo staff tecnico. Cussini dunque capaci di riscattare la sconfitta contro Tigullio e saldamente al secondo posto in classifica.

Questo il commento di Marco Dufour: "era importante rifarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa. Siamo stati bravi e concentrati. Loro sono stati molto aggressivi nella prima metà ma nella seconda, grazie anche alla difesa a zona e a un fenomenale Stefano Vallefuoco, siamo riusciti a prendere la distanza e le abbiamo mantenute fino a fine partita. Avvio di stagione molto positivo, caratterizzato da sette vittorie e una sconfitta. Nonostante io sia un “nonno” nella squadra il nostro è un gruppo sempre più giovane ogni anno. Buoni risultati aiutano nel morale e nella crescita dei ragazzi, il nostro obiettivo di quest’anno".

SERIE C SILVER

CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO VADO 69-53 (16-12; 27-25; 50-36)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 6, Vallefuoco 25, Esposito, Pampuro, Dufour 9, Sommariva 16, Leveratto 2, Casucci 6, Grandeaux, Scibilia 1, Cassanello 4, Ricci. Coach: Pansolin.

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti, Mbeledogu, Salomone 5, Micalizzi 2, Scarsi 2, Migone 1, Rebasti, Tridondani, Squeri 8, Giannone 3, Vujic 18, Fantino 14. Coach: Saltarelli.

Tennis

Sconfitta per il team femminile del Cus Tennis nella finale di Coppa Corradi contro il Circolo Tennis Lavagna. Sconfitte nei singoli per Damiani in due set contro Rodino e per Masé in tre set contro Bassi. Vittoria, invece, per il team maschile impegnato in Coppa 2.7 grazie ai successi di Costa e Paiardi nei singoli e di Rebaudi-Costa nel doppio. Riposava, infine, la squadra di Coppa Raffo.