Cus Genova, doppio successo nel volley

Lotta ma cade al Carlini-Bollesan il Cus Rugby in Serie A. Vittoria al cardiopalma per i ragazzi del Cus Volley in Serie B nel derby contro lo Zephyr Valdimagra, primo successo in Serie D per le ragazze contro la Pro Recco Volley. Seconda sconfitta in Serie C Silver per il Cus Basket contro la Virtus Genova. Doppia vittoria in Coppa 2.7 e Coppa Raffo per le squadre del Cus Tennis.

Rugby

Sconfitta casalinga per il Cus Rugby nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A maschile. Uomini di Francesco Bernardini, reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Rugby Milano, superati in casa allo stadio Carlini-Bollesan dai Centurioni, seconda della classe, con il punteggio di 27-45. Sconfitta, dunque, ma segnali positivi in casa cussina. Sconfitta casalinga anche per le rugbiste biancorosse, impegnate nel campionato nazionale di Serie A da tutorate con i Lions Tortona, sconfitte in casa allo Campo Gaggio dal Volvera Rugby per 10-41.

SERIE A/M | GIRONE 1

CUS GENOVA vs CENTURIONI RUGBY 27-45 (10-19)

MARCATORI: 8' mt. Bonanni, tr. Alegiani (0-7); 20' mt. Parrino, tr. Alegiani (14-0); 24' cp Mandivenga (3-14); 35' mt. Mandivenga, tr. Mandivenga (10-14); 45' mt. Bonanni (10-19); 50' cp Mandivenga (13-19); 52' mt. Scheepers, tr. Bronzini (13-26); 55' mt. Ruiz, tr. Mandivenga (20-26); 62' mt. Saccà (20-31); 65' mt. Scheepers (20-38); 72' mt Schenone, tr. Mandivenga (27-38); 40' m Parrino, tr. Muzzi (27-45)

CUS GENOVA: Migliorini; Vimercati, Satta, Gesa, Ghiglione; Mandivenga, Granzella; Schenone, Bertirotti, Pendola, Grassotti, Ruiz; Barry, Felicioli, Giuliano. A disposizione: Rifi, Lipera,Grassi, Bosia, Belli, Barioglio, Casellato, Battista. Allenatore: Bernardini.

CENTURIONI RUGBY: Parrino; Bugatti, Pratichetti, Casini, Villa; Alegiani, Gazzoli; Marcellan, Mariani, Suttor; Scheepers, Armanino; Saccà, Bonanni, Corso. A disposizione: Roncon, Sbarbori, Buizza, Florio, Ospitalieri, Del Valle, Muzzi, Bronzini. Allenatore: Marchiori.

ARBITRO: Favaro di Venezia

Volley

Derby ligure al cardiopalma quello disputato dalla prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi avversari dello Zephyr Valdimagra al Palacus, con gli spezzini che trovano subito il vantaggio nel primo set. Ragazzi di Guido Costigliolo abili a trovare il pari e a portarsi in vantaggio, portando così l’inerzia dalla loro. Nel quarto set partita sospesa momentaneamente per l’infortunio al gomito di Mario Mercorio, con i Galletti che subiscono successivamente il pari ma che riescono a imporsi di carattere nel tie-break per 15-9. Si sblocca in classifica la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D. Le giovanissime ragazze di Riccardo Serra superano la Pro Recco Pallavolo in tre set al Palacus, conquistando così il primo successo in campionato.

Questo il commento di Filippo Calcagnini, giocatore della prima squadra maschile nonché ex della sfida: "Sicuramente è stata una partita molto importante per noi, indipendentemente dal fatto che io fossi un ex di questa sfida. Era molto importante vincere questa partita per smuovere la classifica. Sfida molto combattuta come si può vedere dal risultato ma sono contento che ne siamo usciti vincitori. Sicuramente fino a ora quella al CUS è una bella esperienza. Sia a livello di gioco sia a livello di gruppo mi trovo bene con i compagni di squadra, anche con i coinquilini. Sono molto contento di questa esperienza".

SERIE B/M | GIRONE A

CUS GENOVA VOLLEY vs ZEPHYR VALDIMAGRA 3-2 (21-25; 25-23; 25-21; 23-25; 15-9)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs PRO RECCO PALLAVOLO 3-0 (25-16; 25-16; 25-16)

Basket

Seconda sconfitta in campionato per il Cus Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin superati in via Allende dalla Virtus Genova di Coach Caorsi, compagine rinforzatasi nelle ultime settimane per risalire una classifica complicata nei primi mesi di campionato. Partita sempre in equilibrio quella disputata da Dufour e compagni, in cui è stato necessario un overtime per assegnare la vittoria. Da segnalare, tra i Virtussini, la presenza di giocatori cresciuti in Biancorosso e impegnati altrove per crescere e fare esperienza.

VIRTUS GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 85-84 d.t.s. (18-18; 35-37; 54-53; 74-74)

VIRTUS GENOVA: Falco 7, Bianco 7, Camperi 14, Pranzo 4, Penna, Vavasori 21, Mozzi 5, Sanni ne, Perini ne, Denizel 8, Tesconi, D’Annunzio 19. Coach: Caorsi.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 11, Vallefuoco 9, Esposito ne, Pampuro 17, Dufour 20, Ferraro 2, Leveratto ne, Casucci 1, Grandeaux, Sommariva 13, Cassanello 2, Ricci 9. Coach: Pansolin.

Tennis

Doppio impegno e doppio successo per le squadre del Cus Tennis. In Coppa 2.7 il team biancorosso conquista la vittoria per 3-0 contro il TC Bogliasco grazie al successo di Paiardi e di Costa nei singoli e alla successiva vittoria nel doppio per Rebaudi-Costa. Vittoria importante anche per la squadra impegnata in Coppa Raffo a Chiavari contro il Tennis Chiavari, contro cui è arrivata una vittoria per 2-1. Vincente Polverosi e sconfitto Fielding nei singoli, vittoria per Polverosi-Paolillo nei doppi. Universitari che concludono dunque il girone da imbattuti e quindi al primo posto, in attesa della compilazione della fase regionale a eliminazione diretta.