Entella, verso la Vis Pesaro: tre sicuri assenti

La prima delle cinque finali per provare ad agganciare il primo posto e quindi la promozione diretta in Serie B sta per arrivare. L'Entella domenica alle 14,30 affronta la Vis Pesaro in trasferta per provare a rosicchiare punti alla Reggina, prima e distante quattro lunghezze, e tenere lontano il Cesena, terzo a meno due dai chiavaresi.

Entella contro la Vis Pesaro: tre assenze

Doppia missione chiara e che passa per la vittoria su un campo non semplice con una squadra che sta lottando per uscire dalla zona playout e che nell'ultimo turno ha battuto la Fermana mettendo fine ad una striscia di tre ko in fila.

Volpe prepara la formazione titolare e dovrà fare a meno del difensore centrale Pellizzer, al suo posto Sadiki è in vantaggio sul giovane Reali. Fuori per un problema muscolare anche Morosini con l'attacco che dovrebbe esssere ancora composto da Merkaj e Zamparo con Ramirez alle spalle. Out il lungodegente Clemenza che però, come spiega Il Secolo XIX, vede la luce alla fine del lungo tunnel dovuto ad un grave infortunio al ginocchio. Il trequartista è entrato nell'ultimo periodo di recupero e spera di poter tornare in campo presto.