Corsa verso la Serie B: il calendario di Entella, Reggiana e Cesena

Inizia lo sprint finale del girone B di Serie C. La corsa verso la Serie B è arrivata al suo momento decisiva e solo al prima in classifica volerà in cacedetteria mentre le altre dovranno giocarsi ai playoff, insieme alle squadre degli altri due gironi, l'unico posto rimanente.

Al momento la classifica dice Reggiana 72 punti, Entella 68 e Cesena 66, le altre sono troppo staccate per sognare la rimonta. Fondamentale da quialla fine sarà il calendario che appare abbastanza simile per tutte e tre le squadre in corsa. Non ci saranno scontri diretti, e nella prossima giornata il turno più agevvole sembra averlo l'Entella che sfida la Vis Pesaro sedicesima, mentre la Reggiana va a Rimini contro una squdara in piena lotta per i playoff. Se la corsa si protrarrà fino all'ultima giornata l'Entella ha sulla carta la sfida più difficile, gli uomini di Volpe sfideranno il Siena, al momento ottavo, mentre Reggiana e Cesena affronteranno Imolese e Alessandria ad oggi terzultima e quartultima in classifica.

Entella, Reggiana, Cesena: il calendario a confronto

Giornata 34: Vis Pesaro-Entella, Rimini-Reggiana, Cesena-Olbia

Giornata 35: Entella-Pontedera, Reggiana-Recanatese, Cesena-Lucchese

Giornata 36: Lucchese-Entella, Reggiana-Fermana, San Donato Tavernelle-Cesena

Giornata 37: Entella-Recanatese, Olbia-Reggiana, Cesena-Vis Pesaro

Giornata 38: Siena-Entella, Reggiana-Imolese, Alessandria-Cesena