L'Entella si rialza subito, battuto il San Donato Tavernelle

L'Entela riprende la sua marcia al secondo posto del girone B di Serie C. I chiavaresi battono 4-1 il San Donato Tavernelle in casa e rimangono a meno quattro dalla capolista Reggiana che oggi ha vinto 1-0 contro la Torrese. Il tris odierno è la risposta che Volpe cercava dopo il fragoroso ko 4-0 con il Cesena, la squadra ha dato ampi segnali di ripresa e da qui a fine campionato continuerà a battersi per provare a conquistare la vetta e quindi la promozione diretta in Serie B.

Entella-San Donato Tavernelle 3-1, gol e cronaca

Turnover ridotto al minimo per l'Entella nonostante sia la terza gara in sette giorni. Volpe rilancia Ramirez, appena tornato dalla squalifica, lascia in pachina Zamparo e al suo posto lancia Faggioli al fianco di Merkaj. Mossa giusta perché entrambi i giocatori vanno a segno già nel primo tempo. Al 18' Parodi mette in area e Faggioli non si lascia pregare: controllo e tiro per l'1-0. Dodici minuti dopo tocca a Merkaj che deve solo spingere in rete l'ottimo assist di Tomaselli. Allo scadere della prima frazione solamente un super Cardelli nega la doppietta a Merkaj. Gli ospiti si fanno vedere solo al 46' sciupando una grande occasione con Galligani.

Sembra tutto facile e lo sarebbe ancora di più se Cardelli non compisse il secondo miracolo a inizio ripresa su Favale. Al 71' però la situazione si complica quando Russo trasforma il calcio di rigore che dimezza le distanze tra le due squadre. L'Entella soffre un po' ma nel finale dilaga, all'88' Zamparo chiude i conti appoggiando in rete il pallone con cui Merkaj aveva colpito precedentemente il palo, al 91' segna Favale su respinta di Cardelli bravo a fermare ancora Merkaj. Finsice così 4-1, un poker per dimenticare Cesena e iniziare al meglio lo sprtin finale del campionato.