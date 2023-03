Entella-San Donato Tavrnelle 4-1, Volpe: "Bella reazione"

Dopo i quattro gol subiti a Cesena, i quattro fatti al San Donato Tavernelle che valgono tre punti per restare a meno quattro dalla capolista Reggiana. L'Entella si rialza subito dopo la sconfitta contro i bianconeri e grazie al 4-1 sul San Donato Tavernelle si rimette in carreggiata quando mancano solo sei gare alla fine della stagione regolare.

Entella-San Donato Tavernelle 3-1, le parole di Volpe

Al termine della gara parla il tecnico dell'Entella Volpe al sito ufficiale della società: “Era importante reagire dopo una sconfitta maturata in malo modo. Oggi ci sono state le risposte giuste, volevamo vincere e convincere e i ragazzi sono stati bravi. L’unico rammarico è quello di non aver chiuso prima la partita. Siamo partiti bene, andando in vantaggio meritatamente, poi sul 2-0 siamo stati un po’ leziosi e questo mi ha fatto arrabbiare. Una squadra forte non deve rimettere in discussione una gara giocata così. Sul finale siamo stati bravi a chiuderla. La batosta di Cesena si è fatta sentire, ma siamo stati bravi a voltare pagina e a guardare avanti. Dobbiamo raccogliere più punti possibile e alla fine vedremo dove siamo arrivati”.

“Sono un allenatore e devo fare delle scelte. Mi è dispiaciuto dover togliere Ciccio, è un ragazzo che è cresciuto con me. Io devo prendere delle decisioni per il bene della squadra. È entrato in una determinata situazione ma poi le dinamiche sono cambiate una volta subito gol, mi serviva un giocatore più fisico e che riuscisse a tenere su la palla. Ho spesso la sensazione che quello stiamo facendo è sempre poco, non è così. Siamo secondi in classifica e abbiamo centrato 20 vittorie”.