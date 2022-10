VIDEO | Sampdoria-Roma 0-1: blitz giallorosso, allo stadio si rivede Ferrero

Alla Roma basta un calcio di rigore trasformato da Pellegrini per superare una Sampdoria combattiva ma praticamente mai pericolosa. I blucerchiati rimangono all'ultimo posto in classifica con soli tre punti conquistati in dieci giornate, la settimana prossima è già gara da dentro o fuori contro la Cremonese penultima con un punto in più rispetto ai blucerchiati. Attimi di tensione al Luigi Ferraris perché si è rivisto Massimo Ferrero in tribuna, l'ex presidente è stato pesantemente contestato dai tifosi appena si è sparsa la voce e alla fine ha abbandonato lo stadio scortato dalla polizia.

Sampdoria-Roma 0-1, le pagelle

Sampdoria-Roma 0-1, la cronaca

Fuori Sabiri e dentro Leris, per il resto la formazione è quella annunciata e l'inizio è subito in salita. Discesa di Abraham e tocco di mano in area di Ferrari, l'arbitro viene richiamato dal Var e concede il penalty, dal dischetto Pellegrini supera Audero a cui non basta intuire la traiettoria. I giallorossi provano a gestire la gara e i blucerchiati faticano a rendersi pericolosi: tiro debole di Rincon al 20' parato da Rui Patricio e tentativo di slalom di Djuricic al 29' che va a sbattere contro il muro giallorosso. Nel finale anche un tiro altissimo di Gabbiadini al 37' e un colpo di testa di Pellegrini parato senza problemi da Audero al 40'.

All'intervallo Stankovic toglie Augello e Leris per dare spazio a Murru e Pussetto, non cambia però il copione della partita perché la Roma è bravissima a concedere poco o nulla a una Sampdoria combattiva, ma praticamente mai pericolosa. Al 59' il tecnico serbo prova a dare peso offensivo con Verre e Quagliarella, ma le occasioni latitano: al 64' proteste blucerchiate per un tocco di mano al limite dell'area di El Shaarawy, poi Audero si supera su Zaniolo a tu per tu al 71' e al 76' gli chiude lo specchio in diagonale. Nel finale lo stesso Zaniolo si vede anche annullare giustamente un gol per fuorigioco.

Sampdoria-Roma 0-1 | Tabellino e voti

Reti: 9' Pellegrini (rig.)

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Colley 5.5, Ferrari 5, Augello 5.5 (46' Murru 6); Leris 6 (46' Pussetto 5), Villar 5.5, Rincon 6 (59' Verre 5), Djuricic 6 (75' Sabiri 5); Gabbiadini 5 (59' Quagliarella 5.5), Caputo 5. All. Stankovic.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 6; Zalewski 6 (84' Karsdorp sv), Camara 6.5 (68' Matic 6), Cristante 6.5, El Shaarawy 6 (74' Spinazzola 6); Pellegrini 7; Belotti 5.5 (84' Bove sv), Abraham 6 (68' Zaniolo 6). All. Mourinho. All. Mourinho.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Note: ammoniti Ibanez, Rincon, Verre, Pellegrini, Pussetto, Colley, Zaniolo.