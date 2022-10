Samp, 29 anni dalla scomparsa di Paolo Mantovani: "Il tuo sorriso ci scalda ancora il cuore"

"Sono passati 29 anni ma il tuo sorriso ci scalda ancora il cuore". La Sampdoria ha deciso di ricordare così Paolo Mantovani, il presidente che portò ai vertici del calcio italiano ed europeo i colori blucerchiati. 14 ottobre 1993-14 ottobre 2022 le due date a corredo del post social mentre, come anno, molti tifosi blucerchiati si sono recati al cimitero di Bogliasco per porgere un saluto in uno dei periodi più complicati per la società. La squadra è ultima in classifica ma cerca di risollevarsi con il nuovo tecnico Stankovic, sono ore di attesa anche per quello che riguarda la cessione con le voci che si rincorrono su una chiusura imminente del gruppo guidato dal produttore cinematografico Di Silvio con la proprietà che passerebbe allo sceicco Al Thani e la possibilità di rivedere alcuni dei calciatori della Samp-d'oro, si parla di Vialli e Bonetti, nello staff dirigenziale.

I successi di Paolo Mantovani

Romano di nascita ma genovese d'adozione, Paolo Mantovani divenne presidente della Sampdoria il 3 luglio 1979 dopo una breve parentesi come addetto stampa tra il 1973 e il 1976. In tre anni riuscì a riportarla in Serie A dando il via agli anni della 'Samp d'oro': nel 1985 il primo trionfo in Coppa Italia, competizione che vide i blucerchiati protagonisti anche nel 1988 e nel 1989.

Due finali e un trionfo anche in Coppa delle Coppe (sconfitta contro il Barcellona nel 1989 e vittoria contro l'Anderlecht nel 1990) prima dello storico scudetto della stagione 1990/1991 a cui seguì anche la vittoria della Supercoppa Italiana. Nel 1991/1992 la finalissima di Coppa dei Campioni persa ai supplementari ancora contro il Barcellona, prima dell'ultimo trionfo arrivato dopo la sua scomparsa nel 1994. La quarta Coppa Italia, però, rimane una creatura di Paolo Mantovani considerando la rosa allestita quando era ancora in vita. A detta di molti proprio quella Samp, che arrivò terza in Serie A, era la più forte di sempre.