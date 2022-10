Calcio in lutto: addio a Sergio Brighenti, primo capocannoniere della Sampdoria

Addio a Sergio Brighenti. Lo storico bomber della Sampdoria si è spento a Milano all'età di 90 anni, fu il primo calciatore blucerhiato a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A, seguito solo da Gianluca Vialli (1990/91) e Fabio Quagliarella (2018/19). Segnò 27 goal in 33 partite nella stagione 1960/61, anno di grazia per la Sampdoria che chiuse al quarto posto, miglior piazzamento prima dell'era Mantovani.

Nato a Modena il 23 settembre 1932, Sergio Brighenti cominciò la propria carriera con la maglia dei 'Canarini', poi passò all'Inter vincendo due scudetti in tre stagioni. Dopo una parentesi alla Triestina e tre stagioni a Padova arrivò alla Sampdoria nel 1960 e vestì la maglia blucerchiata fino al 1963 segnando 43 goal in Serie A e 46 in totale. Chiuse la carriera tra Modena e Torino, nel 1965. Nove presenze e due goal in Nazionale, tra cui lo storico primo goal dell'Italia a Wembley, in una gara pareggiata 2-2. In carriera, a livello di club, 155 goal in 363 partite.

La Sampdoria ha espresso il proprio cordoglio: "Alla famiglia Brighenti le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società".