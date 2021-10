VIDEO | Genoa-Sassuolo 2-2: il Grifone non molla mai, Vasquez agguanta il pari

Ancora una rimonta per il Grifone che al 21' va sotto di due goal travolto dalla doppietta dell'ex Scamacca (che si vede anche annullare una rete sullo 0-0), ma rimane in piedi sul quadrato, accorcia subito con Destro e poi trova il pareggio allo scadere con Vasquez che di testa beffa Consigli. Ancora una partenza horror, ma ancora una grande reazione per i ragazzi di Ballardini che salgono a quota 6 punti in classifica.

Genoa-Sassuolo 2-2, la cronaca

Ritmi alti in avvio e goal annullato al Sassuolo al 10': gran giocata di Raspadori per Scamacca che beffa Vasquez e a tu per tu con Sirigu insacca, dopo oltre due minuti di consulto con la sala Var l'arbitro Chiffi conferma il fuorigioco. L'appuntamento con il goal, però, è solo rimandato per l'ex Genoa che al 17' riceve palla da Berardi, entra in area e scarica alle spalle di Sirigu e poi concede il bis al 21' con una zampata sottoporta su cross di Toljan, a vuoto sia Vasquez che Biraschi. Il Grifone non sta a guardare e riapre subito tutto con il solito Destro che anticipa Rogerio e di testa beffa Consigli. Partita spaccata e Sassuolo vicino al goal con Raspadori che al 30' sfiora il palo mentre al 33' Destro pareggia ancora di testa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Genoa ancora pericoloso al 38' con Pandev, bravo Consigli a deviare in corner, replica il Sassuolo con Djuricic che a tu per tu trova il grande intervento di Sirigu, palla deviata sul palo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella ripresa Genoa ancora più offensivo con l'inserimento di Kallon per Badelj, ma la prima grande occasione capita ancora a Scamacca che, in spaccata, calcia clamorosamento alto da due passi. La replica arriva al 60' con Ekuban che prova il tiro a giro, ma sbaglia mira, da buona posizione, dall'altra parte è Frattesi a spaventare il Grifone con un tiro che termina di poco a lato, poi protestano i ragazzi di Ballardini al 71': occasione per Ekuban con respinta di Consigli e contatto in area tra Ferrari e Pandev con il macedone che finisce a terra. L'arbitro consulta il Var e fa riprendere il gioco, rimangonio i dubbi. Non demorde il Grifone che al 77' ha ancora una palla gol clamorosa con Ekuban che calcia a botta sicura senza inquadrare la porta. Capovolgimento di fronte e goal annullato (giustamente) per fuorigioco a Kyriakopoulos, poi nel finale esce il cuore del Genoa con il 2-2 acciuffato da Vasquez con un colpo di testa da corner e l'assedio nel recupero alla ricerca del ribaltone, sequenza di angoli con i neroverdi in difficoltà, ma il risultato non cambia più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Genoa-Sassuolo 2-2, tabellino e voti

Reti: 17' e 21' Scamacca, 27' Destro, 90' Vasquez

Genoa (3-5-2): Sirigu 6.5; Biraschi 5 (50' Cambiaso 6.5), Vasquez 6, Criscito 5.5; Sabelli 5 (32' Ekuban5.5), Toure 5.5 (75' Behrami 6), Badelj 5.5 (46' Kallon 6.5), Rovella 6.5, Fares 6; Pandev 6 (75' Caicedo 6), Destro 7. All. Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 7, Chiriches 5.5, Ferrari 5, Rogerio 5; Frattesi 6.5, Lopez 6.5 (91' Goldaniga sv); Berardi 6 (91' Magnanelli sv), Raspadori 6.5 (60' Harroui 5.5), Djuricic 6 (73' Kyriakopoulos 6); Scamacca 7.5 (73' Defrel 5.5). All. Dionisi.

Arbitro: Chiffi di Padova

Note: ammoniti Frattesi, Biraschi, Chiriches, Harroui.