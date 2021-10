Genoa-Sassuolo 2-2, le pagelle: Destro cecchino, male Biraschi

Ancora una rimonta per il Grifone che al 21' va sotto di due goal travolto dalla doppietta dell'ex Scamacca (che si vede anche annullare una rete sullo 0-0), ma rimane in piedi sul quadrato, accorcia subito con Destro e poi trova il pareggio allo scadere con Vasquez che di testa beffa Consigli. Ancora una partenza horror, ma ancora una grande reazione per i ragazzi di Ballardini che salgono a quota 6 punti in classifica.

VIDEO | Genoa-Sassuolo 2-2: goal e highlights

Tra i migliori in campo i soliti Destro, Sirigu e Rovella, bocciati invece Biraschi e Sabelli mentre Criscito offre una prestazione al di sotto delle aspettative e Badelj a centrocampo continua a deludere. Luci e ombre per il debuttante Vasquez che concede qualcosa di troppo in difesa soprattutto in avvio, ma ha il merito di agguantare il pareggio allo scadere con un fondamentale colpo di testa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.