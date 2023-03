Viareggio Cup, Parlanti titolare nella vittoria della Rappresentativa Serie D

E'uno dei giovani trascinatori del Sestri Levante primo in classifica nel girone A di Serie D e lanciatissimo verso la promozione in C, e non solo, perché Parlanti oggi è stato scelto tra i titolari nell'esordio della Rappresentativa Serie D nella Viareggio Cup. La squadra allenata da Giannichedda ha battuto in scioltezza l'Imolese per 4-0 regolando l'avvesario già nel primo tempo con i gol di Barbera, Castellini e Cupani.

Parlanti è rimasto in campo fino al quindicesimo del secondo tempo quando la partita era già in ghiaccio, per poi essere sostituito da Traini. Nel finale è arrivato anche il poker della Rappresentativa Serie D con Bonetti.

La Viareggio Cup è una delle più imporanti manifestazioni giovanili di calcio a livello internazionali, arrivano squadre da tutto il mondo come dimostra il prossimo impegno della squadra di Giannichedda che sarà giovedì contro i brasiliani dello Sport Recife che oggi hanno battuto i nigeriani del Ladegbuwa 2-1. Parlanti spera di essere ancora titolare e tutti i tifosi del Sestri Levante potranno apprezzarlo grazie alla diretta streaming sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalle 15.