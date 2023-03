Sestri Levante, nuovo incontro per i lavori al Sivori

Dopo il Comune di Sestri Levante, la Regione. Il presidente Risaliti si muove per dare alla squadra corsara la sua casa per il prossimo campionato di Serie C. Il Sestri è infatti primo in classifica nel girone A di Serie D con dodici punti di vantaggio sulla Sanremese e ancora un tempo da recuperare, il secondo della sfida contro il Ligorna in cui però è in svantaggio 1-0. Il gap è largo e i liguri sono in un momento straordinario con nove vittorie di fila, per questo la promozione sembra essere ormai quasi in tasca.

I lavori al Sivori per la Serie C del Sestri Levante

Così negli scorsi giorni il presidente Risaliti ha incontrato i vertici della Regione Liguria per parlare di stadio e in una nota il club ha scritto: "ho incontrato a Genova il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti che si è dimostrato molto disponibile nel recepire la nostra esigenza di dover intervenire sullo stadio Giuseppe Sivori per renderlo idoneo al campionato di Serie C. Si è convenuto, in tale sede, di intraprendere insieme un percorso che possa portarci a soddisfare questa esigenza e quindi a raggiungere un sogno che il nostro club, i tifosi e la città di Sestri Levante si auspicano da tantissimi anni".

L'incontro segue il provvedimento del Comune di Sestri Levante che ha già stanziato 118mila euro per il restyling del Sivori che dovrà per la prossima Serie C adeguarsi agli standard del campionato in materia di illuminazione, impianto sonoro, serivizi collegati, area stampa, piattaforma di telecamere e altre modifiche che andranno fatte per permettere alla formazione rossoblu di giocare a Sestri le gare casalinghe della prossima stagione.