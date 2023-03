Ligorna-Sestri Levante dura solo un tempo, gara sospesa per l'infortunio dell'arbitro

Quarantasette minuti di gioco, con il Ligorna che si porta subito in vantaggio, prende anche un palo e poi il big match di Serie D con il Sestri Levante termina. L'arbitro dell'incontro infatti si infortuna e, come da regolamento, la partita non può proseguire, quasi tutta la seconda frazione del match si giocherà quindi in data da destinarsi e partirà dall'1-0 per la squadra di Roselli.

Ligorna-Sestri Levante 1-0, la cronaca

Parte forte il Sestri che ci prova subito con Troiano e Cominetti, ma a passare in vantaggio è il Ligorna. Al 14' fallo di mano in area degli ospiti, per l'arbitro è rigore che Gulli un minuto dopo trasforma. La capolista poco dopo perde Parlanti per infortunio, da capire se il giovane potrà rispondere alla convocazione del Ct Giannichedda per la Nazionale Dilettanti in occasione del torneo di Viareggio.

Al 27' nuovo occasione per il Ligorna con Anacoura che blocca De Masi, poi ci prova anche Cernicola ma all'ultimo momento la difesa rossoblu chiude. Sul finire del tempo genovesi ancora vicini alla rete con Dellepiane che da ottima posizione trova ancora il muro ospite. Nel dominio del Ligorna c'è spazio anche per un palo ed è ancora Gulli a sfiorare la doppietta personale ma il suo tiro da fuori colpisce in pieno il legno in chiusura di frazione.

A fine primo tempo l'arbitro accusa un problema al polpaccio, negli spogliatoio si prova a risolvere la situazione, dopo un intervallo più lungo del previsto le due squadre tornano in campo, ma dura poco. Passano infatti solo due minuti, il direttore di gara si arrende e la gara viene sospesa.