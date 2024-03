L'Entella spreca, la Torres no: domenica amara per la Virtus

L'Entella non si ripete, dopo i cinque gol rifilati al Perugia, i chiavaresi perdono 2-1 in casa della Torres seconda in classifica e che allunga a sei la striscia di successi consecutivi. La formazione di Gallo gioca però alla pari contro i sardi e si rammarica per alcuni errori sotto porta, tra cui il rigore di Santini nella ripresa.

Torres-Entella 2-1, la cronaca

Il tecnico dei liguri effettua un solo cambio rispetto al Perugia, a destra c'è Parodi e non Zappella che scala dall'altra parte, in panchina si accomoda Tomaselli. La partenza di gara è tutta chiavarese con Montevago che al 4' viene anticipato al momento del tiro e subito dopo Giovannini che prova il colpo in acrobazia ma non trova la porta. La Torres fa la partita, ma rischia ancora al minuto 30 quando Zaccagno salva tutto sul colpo di testa di Portanova. I sardi però sono in un momento di grazia e al 38' al primo assalto trovano il vantaggio con Zambataro che di testa batte l'incolpevole De Lucia.

Nella ripresa il portiere ospite è subito protagonista respingendo il tentativo ravvicinato di Antonelli, ma l'Entella risponde e si rammarica perché sul cross di Giovannini, Montevago tutto solo mette fuori. Il rammarico diventa ancora più grande al 66' quando Santini, appena entrato, si guadagna e calcia il rigore che però viene parato da Zaccagno. La porta sarda sembra stregata fino all'81' quando Petermann da fuori trova il pertugio per infilare in rete il giusto pari. La gioia dura pochissimo, passano infatti tre giri di orologi e la Torres sorpassa ancora con Ruocco che servito da Antonelli deve solo infilare la palla nel sacco. E'la rete che decide il match e lascia l'amaro in bocca all'Entella.

Torres-Entella 2-1, gli highlights

A breve sarà disponibile sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro il video con i gol e gli hihglights di Torres-Entella, appena possibile verrà poi caricato in questo articolo.

Torres-Entella 2-1, il tabellino

Marcatori: 38' Ruocco, 82' Petermann, 85' Ruocco

Torres (3-4-1-2) Zaccagno, Antonelli, Idda, Dametto; Liviero (70' Zecca), Cester (70' Mastinu), Giorico, Zambataro; Scotto (70' Masala); Ruocco, Fischnaller (79' Diakite)

Entela (3-5-2) De Lucia, Portanova (88' Embalo), Manzi (62' Tomaselli), Bonini; Parodi, Corbari (62' Siatounis), Petermann, Lipani, Zappella; Montevago (62' Santini), Giovannini (84' Sadiki).

Note: ammoniti: De Lucia, Santini, Masala