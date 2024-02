L'Entella non sa più vincere, pari all'ultimo respiro con la Fermana

E' un periodo davvero difficile per l'Entella che non riesce a trovare la vittoria nemmeno con la Fermana ultima

Salgono a otto le partite senza successi dell'Entella in campionato dopo l'1-1 contro la Fermana ultima in classifica e con un piede in Seried D. I chiavaresi pareggiano, passando in vantaggio per poi essere ripresi nel finale sull'1-1, la terza partita di fila e la settima delle ultime nove, un filotto negativo che non migliora al Comunale dove la squadra di Gallo non vince dal 16 dicembre, cinque partite. La classifica così non migliora, l'Entella è dodicesima a meno due dai play off e a più cinque dai play out.

La cronaca di Entella-Fermana 1-1

Da un calcio di punizione dal limite si rende pericolosa la Fermana, Giovinco prova a sorprendere il portiere sul suo palo, De Lucia risponde presente. Minuto 9.

Ottima manovra offensiva dei biancocelesti, Tomaselli va al centro per Embalo che lascia sfilare per l’accorrente Zappella, destro secco, Furlanetto salva i suoi al 17’.

Cross dalla destra con Lipani posizionato al limite dell’area piccola, il suo colpo di testa è troppo debole e centrale per impensierire Furlanetto. Minuto 39.

Al 40’ Embalo serve al centro Corbari che va a staccare, la palla si impenna e Furlanetto raccoglie senza difficoltà.

La fortuna non gira neanche allo scadere di primo tempo, Embalo stacca al centro su un suggerimento di Tomaselli, la traversa ferma la conclusione del 33. Giovannini arriva sulla respinta, Furlanetto nega il gol.

Scarico per Petermann che con un passo dentro l’area si coordina e va a calciare col sinistro, strepitoso Furlanetto a dire di no. Minuto 48.

Al 58’ calcio d’angolo di Petermann, non riesce a liberare la difesa, Corbari prova a calciare sulla palla vagante, fa scudo col corpo un difensore ospite.

Zappella trova al centro Siatounis, sponda per Corbari, sinistro ribattuto, sulla respinta Giovannini non si fa trovare impreparato e porta avanti i biancocelesti. 1-0 al 64’.

Al 69’ si fa rivedere la Fermana, finta di Giovinco a liberare il destro, De Lucia non si lascia sorprendere.

Zappella scarica per Petermann, sinistro di prima intenzione che scende oltre la traversa. Minuto 74.

Ancora Zappella con il cross a rientrare, Vianni la gira di testa, palla che esce a centimetri dal palo. Minuto 84.

La Fermana trova il pari in pieno recupero, una palla gettata alla disperata dentro l’area viene deviata da Fort che segna l’ 1-1 al 93′.

Nel finale la Fermana ha la palla anche per vincerla, Giovinco rientra e va a calciare, De Lucia si oppone.