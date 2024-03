Torneo delle Regioni, via ai quarti: una sola squadra in campo per la Liguria

Il Torneo delle Regioni di calcio entra nella sua fase più calda, domani (mercoledì) il via alle eliminatorie che partiranno dai quarti e arriveranno fino al gran finale della Sciorba in programma il 29 marzo. Per la Liguria è rimasta una sola possibilità di arrivare al titolo, l'Under 17 è infatti l'unica formazione di casa (il torneo di svolge tra Genova e Savona) a volare ai quarti dopo la conclusione dei gironi di oggi. La prossima gara sarà contro la Lombardia mercoledì alle 11 al "25 Aprile". Le altre tre formazioni regionali, i campioni in carica dell'Under 19, l'Under 15 e la selezione femminile sono state invece eliminate.

Il programma dei quarti di finale del Torneo delle Regioni

Under 19

ore 14.30

Gara A: Abruzzo-Calabria “San Rocco” di Recco (Ge)

Gara B: Piemonte VdA-Sicilia “Tre Campanili” di Bogliasco (Ge)

Gara C: Veneto-Marche “25 Aprile” di Genova

Gara D: Lombardia-Emilia Romagna “Ligorna” di Genova

Femminile

ore 14.30

Gara A: Toscana-Veneto “G.B. Ferrando” di Genova

Gara B: Lombardia-Marche “N. Gambino” di Arenzano (Genova)

Gara C: Trento-Piemonte VdA “Sant’Eusebio” di Genova

Gara D: Campania-Emilia Romagna “Begato 9” di Genova

Under 15

ore 11.00

Gara A: Abruzzo-Lombardia – Stadio “G.B, Ferrando” di Genova

Gara B: Veneto-Trento – “N. Gambino” di Arenzano (Ge)

Gara C: Campania-Friuli VG – “Sant’Eusebio” di Genova

Gara D: Piemonte VdA-Lazio – “Begato 9” di Genova

Under 17

ore 11.00

Gara A: Puglia-Piemonte VdA – “San Rocco” di Recco (Ge)

Gara B: Veneto-Molise – “Tre Campanili” di Bogliasco (Ge)

Gara C: Liguria-Lombardia – “25 Aprile” di Genova

Gara D: Toscana-Campania – “Ligorna” di Genova