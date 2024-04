Sampdoria-Ternana 4-1: tripletta di De Luca e goal di Stojanovic, delirio blucerchiato

La Sampdoria domina la Ternana sul piano del gioco e conquista la quarta vittoria consecutiva al termine di una gara più complicata rispetto a quanto non dica il 4-1 finale.Nel primo tempo quattro occasioni da goal non sfruttate prima del vantaggio siglato su calcio di rigore da De Luca. Nella ripresa una disattenzione difensiva regala il pareggio alla Ternana e le Fere si chiudono bene fino ai dieci minuti finali. Decisivi i cambi di Pirlo perché Borini e Stojanovic risultano decisivi: il primo con un assist e mezzo, il secondo con un goal e due assist per i due goal di De Luca che fissano il risultato sul 4-1. La Sampdoria si riprende il settimo posto a quota 43 punti e si porta a -6 da un Palermo in crisi, prossimo avversario sabato 6 aprile. Sognare ora non costa nulla, con una squadra che sembra girare alla perfezione e, soprattutto, ha ancora diverse frecce da recuperare. In primis Pedrola, tornato in panchina dopo un lunghissimo stop.

Sampdoria-Ternana 4-1, pagelle:

Sampdoria-Ternana 4-1, la cronaca

Avvio di marca blucerchiata, ma la prima occasione è della Ternana con Raimondo (11'), bravissimo Stankovic in uscita bassa. Passata la paura i ragazzi di Pirlo spingono e creano quattro occasioni da rete. Al 16' diagonale di De Luca deviato in corner da Capuano, al 21' colpo di testa di poco alto di Leoni dopo una punizione morbida di Verre, al 25' parata a terra su un diagonale insidoso di Kasami e al 31' miracolo di Iannarilli a tu per tu con Verre. L'episodio che sblocca il match arriva a una decina di minuti dalla fine: fallo di mano di Amatucci su un cross di Barreca, l'arbitro concede il penalty dopo il consulto del var e De Luca dal dischetto non sbaglia la trasformazione. Il numero 9 blucerchiato ha anche la palla del raddoppio in pieno recupero, ma sfiora il palo da solo davanti al portiere dopo un assist al bacio di Barreca.

Nella ripresa subito pericoloso Ghilardi di testa (48') con un colpo di testa un po' troppo schiacciato sul fondo, la Ternana replica al 58' con una girata di Raimondo che spaventa Stankovic. I blucerchiati macinano gioco, ma non riescono a piazzare la stoccata vincente e al 65' vengono puniti in contropiede. Discesa di Casasola e cross in mezzo, Gaston Pereiro è tutto solo sul secondo palo e insacca di testa il goal dell'1-1. La Samp non si scoraggia e riprende in mano il pallino del gioco, le Fere si chiudono, concedono poco e ripartono. Pirlo chiude con il tridente nel quarto d'ora finale perché oltre a Borini (entrato poco prima del goal del pareggio) getta nella mischia anche Alvarez tenendo in campo De Luca, fuori anche Darboe per fare spazio a Stojanovic e le mosse del 'Maestro' si rivelano decisive perché con i nuovi entrati la Sampdoria lancia l'assedio e mette il turbo. Prove generali all'80' quando Iannarilli compie un vero e proprio miracolo su un gran tiro di Borini da dentro l'area, due minuti dopo l'azione palla a terra è spettacolare. De Luca si appoggia a Borini, che a sua volta manda Stojanovic nello spazio, l'ex Empoli si presenta a tu per tu con il portiere e non sbaglia facendo esplodere la gioia dei tanti tifosi presenti allo stadio. Ospiti storiditi e dopo un paio di minuti arriva anche il goal del 3-1, Stojanovic questa volta serve l'assist per De Luca che calcia al volo di controbalzo e insacca sul palo lontano. Reazione finale della Ternana con Di Stefano che mette i brividi a Stankovic calciando alto da buona posizione, ci prova anche Favilli nel recupero con un tiro murato da Ghilardi, poi è delirio blucerchiato. Al 92' Alvarez a tu per tu trova la grande parata di Iannarilli, al 94' De Luca di testa fissa il 4-1 e trova la personale tripletta grazie a un altro assist di Stojanovic, a sua volta servito alla perfezione da Borini.

Sampdoria-Ternana 4-1, video goal e highlights

Sampdoria-Ternana 4-1, il tabellino

Reti: 35', 84' e 93' De Luca (rig.), 65' Pereiro, 82' Stojanovic

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6; Leoni 6, Ghilardi 6, Murru 5.5 (83' Piccini 6); Depaoli 6 (76' Stojanovic 7), Darboe 6.5 (76' Alvarez 6), Yepes 6.5, Kasami 6.5, Barreca 7; Verre 6.5 (64' Borini 6.5), De Luca 7.5. All: Pirlo.

Ternana (3-5-2): Iannarilli 7; Sorensen 6, Capuano 5.5, Dalle Mura 5.5; Casasola 6.5, Luperini 5.5, Amatucci 5, Pyythia 6 (21' De Boer 5.5), Carboni 6 (83' Di Stefano 6); Pereiro 7, Raimondo 5.5 (75' Favilli 5.5). All: Breda.

Arbitro: Prontera di Bologna

Arbitro: Prontera di Bologna