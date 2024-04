Sampdoria-Ternana 4-1, pagelle: Borini e Stojanovic cambiano la gara, De Luca cecchino

La Sampdoria travolge la Ternana mettendo il turbo nel finale. La formazione di Pirlo vince 4-1 e conquista la quarta vittoria consecutiva, fondamentale per risalire al settimo posto in piena zona playoff e accorciare anche le distanze da un Palermo in crisi, prossimo avversario il 6 aprile, ora distante 'solo' sei punti. Nel primo tempo occasioni per il vantaggio che capitano a Leoni, Kasami e Verre (miracolo di Iannarilli) poi la sblocca De Luca grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Amatucci. Nella ripresa, alla prima distrazione, la Ternana trova il pareggio con Gaston Pereiro, poi si chiude e sembra resistere. Decisivi i cambi di Pirlo, nei dieci minuti finali Stojanovic e Borini fanno la differenza: il primo con un assist e mezzo, il secondo con il goal del 2-1 e due assist per le reti di De Luca (fantastica tripletta) che fissano il risultato sul 4-1. Tripudio Samp, la volata playoff è lanciata.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.