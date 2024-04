VIDEO | Sampdoria-Ternana 4-1, Pirlo: "Il bello deve ancora venire, rimaniamo umili"

"Rimaniamo concentrati e sereni perché il bello deve ancora arrivare". Andrea Pirlo gongola, ma tiene anche alta la concentrazione dei suoi ragazzi al termine della rotonda vittoria 4-1 della Sampdoria contro la Ternana. Un successo prezioso che consente ai blucerchiati di tornare al settimo posto e di lanciare la volata finale. Altri tre punti rosicchiati anche al Palermo sesto in graduatoria e in crisi, prossimo avversario del 6 aprile.

"È stata una bellissima serata – ha detto ancora Pirlo – ci siamo regalati una bella Pasqua ed è valsa la pena stare insieme. Era importante vincere dopo i risultati di oggi per rimanere aggrappati al treno playoff. Una bella prestazione da parte di tutti, chi ha giocato dall'inizio e chi è entrato. Sarebbe stato un peccato rovinare una gara così, con un primo tempo in cui avremmo potuto anche segnare altri goal. Ci siamo complicati la vita, ma poi siamo stati bravi a ribaltarla".

Il mister ha poi concluso: "L'autostima ci ha portato a raggiungere questi risultati, ci dobbiamo ricordare da dove siamo partiti e non perdere l'umiltà. Rimaniamo concentrati e sereni, non abbiamo ancora fatto niente e il bello deve ancora venire. Sono contento per Stojanovic che non stava attraversando un momento felice e aveva bisogno di una bella prestazione, e poi per i tre bellissimi goal di De Luca. Grazie ai tifosi, sempre vicini anche in mezzo a tante difficoltà dalla prima partita. Finalmente gli stiamo regalando qualche soddisfazione. Non abbassiamo la guardia, ora festeggiamo, da domani pensiamo al Palermo".

Felice anche De Luca per la tripletta: "Grazie ai compagni, al mister, allo staff e a tutti coloro che mi sono sempre stati vicini. Sono contentissimo, è la mia prima tripletta nel professionismo, me lo merito perché ho lavorato davvero tanto. Grazie ai tifosi, continuiamo su questa strada, ci aspettano sette finale, da domani si pensa al Palermo".

E infine Stojanovic, protagonista con due assist e un goal: "Sono contento per il mio primo goal con questo grande club, in una atmosfera bellissima. Ma prima di tutto sono felice per la vittoria, fondamentale per il nostro obiettivo. Abbiamo cambiato mentalità, tutti possono entrare ed essere decisivi, anche in pochi minuti. Altre volte non sono subentrato bene, questa volta sì, il calcio è così. Vogliamo continuare su questa strada".