Spezia-Genoa 1-1, le pagelle: Caicedo, Criscito e Sirigu salvano il Grifone

Pareggio 1-1 nel derby ligure Spezia-Genoa, il Grifone ancora una volta agguanta un punto in rimonta. Aquilotti spreconi dopo il vantaggio arrivato grazie all'autogol di Sirigu, tre occasioni per chiuderla ma il portierone si riscatta con due grandi interventi su Nzola e Colley, il gambiano spreca anche a tu per tu. Nel finale Provedel abbatte Caicedo in area e Criscito si conferma infallibile dal dischetto fissando il pareggio.

VIDEO | Spezia-Genoa 1-1: goal e highlights

Tra i migliori in campo anche il solito Rovella, mentre ancora una volta delude Ekuban che viene anche sostituito da Ballardini a fine primo tempo. In sofferenza nella ripresa Masiello e Vasquez, mentre Badelj a centrocampo offre la solita prestazione anonima.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.