Torino-Genoa 3-2, le pagelle: male la difesa, Caicedo e Destro non bastano

Sconfitta 3-2 per il Genoa che prova ancora una volta la rimonta, ma questa volta va al tappeto pagando caro un brutto primo tempo e qualche errore individuale. Buona reazione nella ripresa, ma non basta.

VIDEO | Torino-Genoa 3-2: goal e highlights

Genoa che concede troppo in difesa, prestazioni negative per Criscito, Ghiglione e Vazquez, ma anche per Fares in copertura. Bene Caicedo che entra e trova goal e assist mentre a centrocampo si conferma Rovella. Protagonista anche il solito Destro, sesto goal in sei partite.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.