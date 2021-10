VIDEO | Torino-Genoa 3-2: il Grifone prova la 'solita' rimonta, questa volta non basta

Sconfitta 3-2 per il Genoa che prova ancora una volta la rimonta, ma questa volta va al tappeto pagando caro un brutto primo tempo e qualche errore individuale. Buona reazione nella ripresa, ma non basta.

Torino-Genoa 3-2, la cronaca

Nel primo tempo la sblocca presto il Torino con il classico gol dell'ex: discesa di Ansaldi e cross sul secondo palo per l'incornata di Sanabria. Fatica a reagire il Grifone e al 31' arriva anche il raddoppio granata con Pobega dopo un erroraccio in uscita e la palla regalata ancora a Sanabria, suggerimento sulla sinistra e diagonale del 2-0 dell'ex Spezia. Il Grifone prova a rialzarsi e va vicinissimo al gol con Destro al 33', grande risposta di Milinkovic Savic e poche altre emozioni fino all'intervallo.

Cambia registro la gara nel secondo tempo, goal annullato a Linetty al 59', poi la riapre Destro al 69' a tu per tu con Milinkovic dopo aver ricevuto palla da Caicedo. Il Genoa crede nella rimonta, ma al 77' allungano ancora i granata con Brekalo servito alla perfezione da Praet. La formazione di Ballardini ha il merito di non demoralizzarsi e torna subito in gara con il primo goal stagionale di Caicedo (grande azione di Kallon e piatto facile), ma questa volta la rimonta non viene copletata. Occasionissima all'88' per Rovella su punizione, la palla però sfiora il palo e sfumano le speranze rossoblù.

Torino-Genoa 3-2 | Tabellino e voti

Reti: 14' Sanabria, 31' Pobega, 69' Destro, 77' Brekalo, 81' Caicedo

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Djidji 5, Bremer 5.5, Buongiorno 5.5; Singo 6 (59' Vojvoda 5.5), Lukic 6.5, Pobega 6.5, Ansaldi 6.5 (72' Aina 5.5); Brekalo 7, Linetty 6.5 (59' Praet 6.5); Sanabria 7 (59' Belotti 6.5). All. Juric.

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Vasquez 5, Criscito 5, Ghiglione 5; Cambiaso 5.5, Touré 5.5 (46' Galdames 5.5), Rovella 6.5, Sturaro 5.5 (68' Behrami 6), Fares 5; Destro 7 (80' Pandev sv), Ekuban 5 (61' Caicedo 7). All. Ballardini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Note: ammoniti Vazquez, Fares, Kallon, Pobega, Praet.