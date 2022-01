Genoa, dopo il ko con lo Spezia traballa Shevchenko

Traballa la panchina di Andriy Shevchenko dopo la sconfitta del Genoa contro lo Spezia nel derby ligure. La società sta facendo le sue valutazioni, ma non è escluso un cambio di rotta nelle prossime ore. Il ritorno di Ballardini sembra la soluzione più probabile in caso di ribaltone, più indietro Maran.

Impietosi, al netto del calendario delle prime giornate, i numeri del tecnico ucraino: tre pareggi e sei sconfitte in nove partite di campionato con tre gol fatti e quattordici subiti, una sola vittoria in Coppa Italia e soprattutto le sconfitte negli scontri diretti con Sampdoria (tralasciando il discorso derby) e Spezia che hanno reso ancora più drammatica la classifica del Grifone. Completamente sbagliato l'approccio in un match decisivo come quello contro gli Aquilotti, discutibili anche alcune decisioni, a partire dal lancio del giovane nuovo acquisto Ostigard in difesa, sembrato ancora fuori contesto. Situazione difficile, ma ancora recuperabile con 17 gare da giocare, ma è anche vero che stiamo parlando di una squadra che ha vinto una sola partita sulle 21 disputate e che si trova a 5 punti dal Venezia quartultimo con lo Spezia scappato a 7 lunghezze.

Nel post partita di Genoa-Spezia il presidente Alberto Zangrillo ha parlato di "momento difficile" e sottolineato che "adesso dobbiamo essere attivi sul mercato per correggere la situazione". Sul tecnico ha detto: "Non sta a me parlare dell'allenatore, è uno degli elementi che dobbiamo considerare", ma ha anche precisato: "Quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario. Tutti siamo in discussione, io per primo".