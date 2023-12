Sestri Levante, il ritorno in Liguria è lontano

La lotta salvezza entra sempre più nel vivo nel girone B di Serie C e il Sestri Levante è ad un solo punto dall'uscire dalla zona playout. Un ottimo risultato se si pensa alle condizioni che deve affrontare la squadra ligure, neopromossa dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, e impossibilitata a giocare nel suo stadio. Da settembre ormai i ragazzi di Barilari devono stare lontani per le gare ufficiale dal Sivori, l'anno scorso un valore aggiunto, a causa dei lavori di restyling per adeguare l'impianto a quanto richiesto dalla Lega Pro.

Sestri Levante, difficili le opzioni Genova e Spezia per lo stadio

I lavori sono partiti da meno di un mese e non termineranno prima di marzo, quando buona parte del campionato sarà volato via con la speranza che i corsari continuino il proprio percorso per poi tornare a casa e giocarsi l'ultimo sprint con i propri tifosi al fianco. Fino a marzo però non se ne parla e per ora le sfide interne continuano a giocarsi a Vercelli, stadio che ha tutte le caratteristiche volute dalla Lega Pro, ma che è nel centro della cittadina piemontese e quindi la Prefettura difficilmente concede la possibilità di entrare ai tifosi. E' stato così per ultime gare e potrebbe essere lo stesso in futuro.

La società ovviamente non resta ferma e continua a cercare soluzioni più vicine, secondo Il Secolo XIX sono stati avviati i contatti con la Sciorba, impianto a cui manca solo la tribuna coperta per ospitare la Serie C. Senza quella però il Sestri Levante ancora non può giocare nel capoluogo ligure e anche la soluzione Spezia non sembra essere sbloccabile nel breve periodo. Ancora Vercelli quindi con quegli oltre 350 chilometri tra andata e ritorno da fare per giocare in "casa", un macigno a cui i corsari stanno reagendo bene ma che è un grosso peso nella corsa verso la salvezza.