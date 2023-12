Rimontona Sestri Levante, che vittoria contro l'Ancona

Il Sestri Levante batte 3-2 l'Ancona in una giornata da ricordare per i corsari. La squadra di Barilari va sotto di due gol nella prima frazione, sembra in balia dell'avversario, ma poi nella ripresa si scatena, rimonta e opera il sorpasso trascinati dal solito Forte. E' la vittoria che potrebbe dare la scossa alla stagione dei corsari ora distanti solo un punto dalla salvezza diretta.

Sestri Levante-Ancona 3-2, la cronaca

Barilari opera qualche cambio rispetto alle precedenti uscite, in difesa c'è Matteucci con Oliana a protezione di Anacoura, sull'esterno spazio a Ghigliotti, mentre in mediana Raggio Garibaldi vince il ballottaggio con Sandri.

La partenza di gara è da incubo per il Sestri che sbanda a più riprese e al 12' è già sotto: Clemente scappa e mette in mezzo un invito perfetto su cui si presenta puntuale Spagnoli, il centravanti sale in cielo e di testa mette alle spalle del portiere avversario. Poco dopo Paolucci ha la palla dello 0-2 ma la spreca, il forcing continua, alla mezz'ora Martina impegna Anacoura con una staffilata da fuori. I corsari provano a cambiare la situazione, ma Troiano e Forte non inquadrano la porta, poi arriva il raddoppio avversario con Energie che si avventa su una palla vagante in area e insacca. Non è una giornata fortunata per i liguri che anche quando si avvicinano al gol, con Palanti al 47', trovano un super Perucchini sulla propria strada.

La squadra di Barilari nella ripresa si scuote e al 48' trova il modo di dimezzare lo svantaggio: Forte colpisce il palo, sulla respinta arriva Margiotta che deve solo spingere dentro. La spinta del Sestri adesso è costante, al 59' il solito Forte recupera un pallone che sembrava perso e si presenta dalle parti di Perucchini che chiude lo specchio, è il preludio al pareggio che arriva al 68' proprio con l'attaccante rossoblu: Parlanti imbuca per Margiotta che davanti al portiere serve il compagno, tap in facile facile e pareggio.

L'inerzia della gara ora è tutta rossoblu, al 71' Margiotta va vicino al tris con una conclusione dal limite. L'Ancona sbanda e il Sestri Levante completa la super rimonta, all' 80' succede di tutto: prima la difesa di casa respinge sulla linea il tentativo avversario, poi Gala lancia Forte che insacca anticipando l'uscita di Perucchini. E' il 3-2, è la firma su una rimonta fantastica, cercata, voluta e trovata nel solo secondo tempo. Il Sestri Levante oggi ha scritto una pagina di storia.

Sestri Levante-Ancona 3-2, il tabellino

Marcatori: 12' Spagnoli, 46' Energe, 48' Margiotta, 67' e 80' Forte

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Ghigliotti (46' Podda), Oliana, Matteucci, Furno; Troiano (46' Sandri), Raggio Garibaldi (69' Gala), Parlanti (87' Andreis); Candiano; Forte, Margiotta

Ancona (4-3-3) Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto (83' Gavioli), Paolucci (63' Basso); Energe (62' Peli), Spagnoli, Cioffi (75' Kristoffersen)

Note: Ammoniti: Troiano, Cioffi, Cella