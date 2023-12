Espulsioni ed emozioni, il Sestri Levante pareggia con l'Arezzo

Finisce 0-0 la sfida tra Sestri Levante ed Arezzo giocata a porte chiuse sul campo di Vercelli. I corsari restano in zona play out con 18 punti a meno dalla Spal quindicesima, continua così la corsa salvezza dei rossoblu che sono al terzo risultato utile consecutivo.

Sestri Levante-Arezzo 0-0, la cronaca

I toscani ci provano con più insistenza e forse sono loro a rammaricarsi più dei liguri per il risultato finale. Già all'8' Anacoura è bravo a neutralizzare la conclusione di Pattarello, passano altri otto giri di lancette e ancora il portiere corsaro viene impegnato dal bomber Gucci, rischio ancora al 26' con Chiosa che gira di testa e due compagni non arrivano alla conclusione ravvicinati.

Il colore predominante dell'inizio della ripresa è il rosso, nel giro di due minuti l'arbitro espelle prima Forte 54' per una reazione su una trattenuta di Settembrini che gli vale il secondo giallo. Due minuti più tardi altro colpo proibito di Mawuili su Margiotta anche per lui doppia ammonizione ed espulsione. La gara continua in dieci contro dieci e il Sestri sale di colpi con Gala che impegna per la prima volta il portiere avversario, poi però è ancora Anacoura a salvare i suoi con un gran volo su Montini, poi l'estremo difensore si ripete a due minuti dal termine su Gaddini.