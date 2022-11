Sestri Levante, il dopo Gozzano costa caro al presidente Risaliti

Il Sestri Levante primo in classifica e in fuga in Serie D continua il suo campionato da sogno. La vittoria con il Gozzano ha fatto salire a sei il vantaggio sulla Sanremese seconda per i corsari che puntano sempre più forte sulla promozione in Serie C, un traguardo storico.

Sestri Levante, ora è fuga vera: l'ennesima vittoria arriva con il Gozzano

Come detto l'ultima di una lunga serie di vittorie è arrivata contro il Gozzano per 3-1 e nel finale ci sono stati alcuni problemi. Il giudice sportivo oggi ha comunicato che il presidente Risaliti è stata inibito fino al 31 gennaio per: "indebita presenza nell'area degli spogliatoi dove rivolgeva espressioni irridenti e implicanti discriminazione per motivi di genere nei confronti di dirigenti della squadra avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della sosta prevista per le festività natalizie".

Multa da 800 euro per il Sestri Levante con questa motivazione: "Per avere, propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, veniva lasciato aperto un cancello consentendo a persone non autorizzate di accedere all'area degli spogliatoi dove

prendevano parte ad un alterco verbale".