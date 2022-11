Sestri Levante, ora è fuga vera: l'ennesima vittoria arriva con il Gozzano

E sono dieci. Il Sestri Levante si sbarazza 3-1 del Gozzano e firma la decima vittoria di fila in campionato dove è primo e adesso è in fuga, sono infatti ben otto i punti in più della Sanremese. La Serie C è sempre più un obiettivo reale per una squadra che al momento sembra davvero imbattibile.

La sfida di oggi in realtà non parte bene per i corsari che al 13 sbagliano un rigore con capitan Pane e poi vanno sotto a sorpresa, a beffare i rossoblu è Gemelli al primo tiro in porta. Il Sestri però ha il vento in poppa, non si spaventa e sette minuti dopo pareggia con un gran gol su punizione di Candiano.

Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta con la rete di Pane al 51' che di testa di fa ampiamente perdonare l'errore dal dischetto. Il sigillo finale arriva con il bomber Marquez che al 94' approfitta dell'ennesima grande azione di Candiano per insaccare il 3-1. Domenica per la capolista ci sarà la sfida allo Stresa Vergate.