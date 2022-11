Nuovo acquisto per il Sestri Levante

Nove vittorie di fila, primo posto in Serie D, girone A, con sei punti di vantaggio sulla corazzata Sanremese, ma al Sestri Levante non basta. I corsari infatti adesso ci credono davvero e non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa verso la promozione in Serie C.

Oggi per rinforzare ancora l'organico di Barilari la società ha annunciato un nuovo acquisto sui propri social: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver tesserato Filippo Rosset, 20 anni, esterno sinistro ex Asti e Pro Vercelli. Il neo calciatore corsaro e il direttore sportivo Paolo Mancuso nella foto di rito scattata nella sede del nostro club. Benvenuto nell'Unione, Filippo."