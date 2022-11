Sestri Levante irresistibile, si inchina anche il Vado

Squadra in casa

Nona vittoria di fila per il Sestri Levante sempre più al comando con 37 punti del girone A di Serie D. La squadra di Barilari, oggi squalificato, batte anche il Vado 2-1 e continua la sua corsa solitaria verso l'unica posizione che vale la promozione diretta in Serie C.

I corsari al Chittolina partono con il turbo, vanno vicino al gol al 5' e al 7' sono già avanti: corner da destra che Casagrande gira in rete. Il Vado prova a rispondere con due conclusioni pericolose, ma è ancora il Sestri al 21' ad andare vicino alla rete con il solito Pane che questa volta viene fermato dal super intervento del portiere avversario.

Nella ripresa ancora Sestri con Parlanti che cerca Daniello, anticipato all'ultimo. Al 55' si scatena Di Renzo che dopo una bella azione personale spara verso la porta ma un difensore si oppone. A un quarto d'ora dal termine arriva il raddoppio ospite con il bomber Marquez che si gira e batte Ascioti con un gran tiro sotto la traversa. Il 2-0 fiacca la resistenza dei padroni di casa che si fanno vedere solo nel finale, all'87ì palo di Manno mentre all'89' Di Rienzo trova la rete su rigore, ma è ormai troppo tardi, il Sestri Levante vince ancora e vola in classifica.