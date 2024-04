Sestri Levante-Pineto, probabili formazioni: emergenza difesa per Barilari

Tre punti per blindare la salvezza e chissà, magari, provare anche a credere nei play off. Sestri Levante e Pineto hanno lo stesso obiettivo per la gara di venerdì alle 20,45 di Vercelli che apre il trentaduesimo turno del girone B di Serie C. Le due neopromosse hanno entrambe 41 punti, sono a più sei sui play out e a meno tre dal Rimini, oggi decimo. La differenza tra le due squadre è che i corsari arrivano lanciatissimi alla sfida dopo quattro vittorie nelle ultime cinque partite, mentre gli abruzzesi non sanno più vincere, l'ultimo successo infatti è del 25 febbraio, da quel giorno 5 pareggi e 2 sconfitte.

Sestri Levante-Pineto, le scelte di Barilari

Problemi di formazione per Barilari che perde Oliana per squalifica, Grosso per infortunio e probabilmente Furno, anche lui non al meglio. Quasi sicuro che possano giocare Matteucci, Regini e Pane, da capire se saranno schierati a tre oppure se con l'aggiunta di Podda la linea sarà a quattro. Qualche dubbio anche in attacco con Gala in forse, e Forte e Clemenza sicuri del posto, insieme a loro potrebbe giocare Fossati in un tridente classico.

Sestri Levante-Pineto, le scelte di Beni

Assenza anche per il Pineto che non potrà contare sullo squalificato Borsoi. Gli abruzzesi dovrebbero schierare ancora il 3-5-2 con Sannipoli che si sposterà a sinistra e Baggi che rientrerà a destra. Probabile che per il resto sia confermata la formazione dell'ultima giornata con Gambale e Volpicelli coppia offensiva, il secondo ha già segnato 11 reti ed è il pericolo numero uno per il Sestri.

Sestri Levante-Pineto, probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Regini, Matteucci; Parlanti, Sandri, Candiano; Forte, Fossati, Clemenza

Pineto (3-5-2) Tonti, De Santis, Ingrosso, Marafini; Baggi, Germinario, Lombardi, Manu, Sannipoli; Volpicelli, Gambale

Sestri Levante-Pineto in diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per i tifosi del Sestri Levante che vorranno guardare la partita contro il Pineto venerdì sera, le immagini della gara saranno trasmesse da Rete8 in Abruzzo e quindi anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. Ovviamente resta attiva anche la diretta tv su Sky e lo streaming su Now TV e Sky Go.