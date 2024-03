Il Sestri Levante ribalta l'Olbia e si avvicina alla salvezza

Il Sestri Levante fa un altro passo verso la salvezza diretta in Serie C. I corsari battono 2-1 l'Olbia dopo essere stati in svantaggio ribaltando il risultato nell'ultimo quarto d'ora grazie a Parlanti e Fossati. La formazione ligure ora è a più sette sulla zona play out grazie ad una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi con quattro vittorie e un pareggio.

Olbia-Sestri Levante 1-2, la cronaca

Barilari a sorpresa cambia modulo, nella formazione titolare c'è infatti il difensore Grosso che chiude il reparto a tre con Pane e Oliana, in attacco quindi si punta sulla coppia Forte-Clemenza per un 3-5-2.

La gara si scalda subito ed è il Sestri ad andare vicinissimo al gol al 7' con Rinaldi che in uscita blocca la conclusione a botta sicura di Forte. Subito dopo è Anacoura a bloccare il tentativo di testa di Nanni. Barilari al 18' deve cambiare il piano partita, Grosso si infortuna, si passa così al 4-3-3 visto che entra il centravanti Fossati al suo posto. La mossa sembra subito azzeccata perché al 19' Clemenza trova la porta ma Rinaldi è ancora attento. Si continua sui binari dell'equilibrio anche nel conto delle occasioni che si aggiorna a metà frazione con Motolese che prova la magia e non trova la rete per poco, l'Olbia va ancora più vicina al gol al 31' quando Sandri si immola su Dessena.

L'inizio di ripresa è da incubo per i corsari che al 54' vanno sotto colpiti da Ragatzu che trasforma il rigore concesso per fallo di Podda su Montebugnoli. E' un brutto colpo per i corsari che non riescono a reagire e al 64' rischiano ancora su un nuovo tentativo di Ragatzu. La partita continua, il Sestri inizia a salire di colpi e al 74' arriva il pareggio, altro rigore questa volta per i corsari per un fallo di mano in area con Parlanti che segna sulla respinta del portiere. Quattro minuti più tardi Rinaldi salva ancora la sua porta su un sinistro magico di Omoregbe. L'inerzia della gara ha virato decisamente verso i corsari che dopo aver sfiorato il raddoppio con Sandri lo centrano grazie all'inserimento di Fossati che traduce un gol una grande imbeccata di Candiano. Il Sestri ribalta così l'Olbia e vola verso la salvezza.

Olbia-Sestri Levante 1-2, gli highlights

A breve sarà disponibile sul canale Youtube della Lega Pro il video con i gol e gli highlights della sfida che verrà poi inserito in questo articolo

Olbia-Sestri Levante 1-2, il tabellino

Marcatori: 54' Ragatzu, 75' Parlanti

Olbia (3-5-2): Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Zallu (78' Catania), Dessena (84' Bianchimano), La Rosa, Biancu, Montebugnoli; Ragatzu, Nanni.

Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Pane, Oliana, Grosso (18' Fossati); Podda, Parlanti, Sandri, Candiano, Furno (77' Regini); Clemenza (66' Omoregbe), Forte.

Note: ammoniti: Biancu, Dessena, Oliana, Omoregbe, La Rosa, Motolese, Palomba