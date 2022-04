Sestri Levante in lutto: addio al recordman di presenze Roberto Perfetti

Il Sestri Levante è in lutto per la scomparsa di Roberto Perfetti, "il calciatore con più presenze nella storia dell’Unione Sportiva Sestri Levante 1919. Aveva 78 anni. Mediano di sinistra, ottimo tecnicamente da potersi permettere, nonostante il suo ruolo, autentiche finezze di palleggio. Forte sull’uomo a dispetto dell’altezza, duro ma corretto negli interventi. Aveva esordito con la casacca dell’Unione ad Asti nel 1961, l'ultima partita l'aveva giocata nel 1976. Capitano e bandiera rossoblu, era un vero corsaro. Perfetti aveva disputato 360 partite effettive con il Sestri Levante" così lo definisce il club in una nota apparsa sui social network ufficiale.

L'ultimo saluto saraà sabato 23 aprile alle ore nella chiesa di Santa Margherita di Fossa a Sestri Levante mentre Il rosario sarà recitato oggi, venerdì 22 aprile, alle ore 19 sempre nella chiesa di Santa Margherita di Fossa Lupara. Il Sestri Levante chiude la sua nota con le condoglianze alla famiglia: "“Robe” lascia la moglie Rosaria, il figlio Stefano con Annette, i parenti e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Condoglianze alla famiglia da parte della dirigenza, della squadra e dei tifosi dell'Unione".