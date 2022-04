Sestri Levante, contro il Bra un punto che avvicina la salvezza

Due squadre in forma che sono vicine al proprio obiettivo non si fanno male al Sivori. Finisce infatti 0-0 tra Sestri Leavnte e Bra una gara senza molte emozioni in cui alla fine per tutti era importante non perdere, forse anche più di vincere. Missione raggiunta quindi con il Bra che sale a 45 punti e i corsari che inseguono a 43 ma soprattutto mettono tra loro e il Fossano, quindicesimo e ad oggi ultima a dover disputare i playout per la salvezza, ben sei punti.

La sfida del Sivori come detto non regala molte emozioni, anche se qualche rimpianto in più lo devono avere i padroni di casa che giocano in undici contro dieci l'ultima mezz'ora di gara perché nel Bra viene espulso Pavesi. Il Sestri a questo punto ci prova, alcune scelte dell'arbitro scaldano l'atmofsera, ma alla fine il risultato no si sblocca.

La marcia dei rossoblu verso la salvezza proseguirà giovedì contro il Ligorna, altra squadra ligure che lotta per non scivolare in zona playout e che oggi ha fermato a domicilio il Ticino sullo 0-0, a ben vedere un ottimo risultato anche per il Sestri Levante e non solo per squadra di Roselli.