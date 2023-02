Il Sestri Levante ha alzato il muro

La stagione del Sestri Levante è sempre più da record. I rossoblu viaggiano veloci verso la Promozione in Serie C grazie all'ennesima accelerata delle ultime cinque giornate in cui sono arrivati altrettanti successi. Il tecnico Barilari, dopo il periodo di flessione di inizio anno, ha deciso di cambiare qualcosa anche a livello tattico ed è stata la svolta. Da quel momento solo successi e nel prossimo turno i corsari potrebbero ingranare la sesta visto che affronteranno il Fossano ultimo della classe.

Sestri Levante, il segreto è la difesa

La squadra ligure sta dominando il girone A della Serie D dove è primo con 66 punti a più dieci sulla Sanremese che prova a non arrendersi ma non riesce a tenere il ritmo degli avversari visto che ha perso cinque punti nelle ultime tre gare.

La svolta tattica di Barilari ha dato maggiore sicurezza in fase difensiva ai corsari che hanno alzato un vero e proprio muro davanti ad Anacoura, portiere dal rendimento davvero brillante in questa stagione. Nelle cinque vittorie di fila c'è infatti lo zampino del muro rossoblu, zero sono state le reti subite che hanno lanciato la squadra anche al primo posto tra le compagini che hanno subito meno gol del torneo, 19 in 27 gare.

Insieme alla difesa è poi ripartito anche l'attacco che aveva stentato a inizio anno e che invece nelle ultime tre partite ha messo a referto otto gol, salendo in totale a quota 46 reti, solo la Sanremese con 47 ha fatto meglio. Anche i numeri certificano l'incredibile stagione del Sestri Levante.