Il Sestri Levante mette la quinta contro il Derthona

Un altro passo verso la promozione in Serie C è stato fatto dal Sestri Levante. I corsari battono il Derthona in casa 2-0, infilano la quinta vittoria consecutiva, blindano ancora la porta di Anacoura e conservano dieci punti di vantaggio sulla Sanremese seconda e oggi vincente contro il Pinerolo.

Sestri Levante-Derthona 2-0, i gol e la cronaca

Il primo tempo della gara non si schioda per tutti i quarantacinque minuti dallo 0-0, al Sivori niente gol tra due squadre che vivono momenti contrapposti. Il Sestri scende in campo sulle ali dell’ entusiasmo e in un vero e proprio fortino, in casa infatti sono mesi che nessuno riesce a imporsi se non proprio i rossoblu. Gli ospiti invece non vincono da quattro gare e hanno perso le ultime due, che diventano tre perché nella ripresa è tutto un altro Sestri.

Ci mettono infatti poco a carburare i ragazzi di Barilari, al 53’ a sbloccare la situazione è Marquez che sale a dodici gol nella classifica cannonieri. Il momento è buono per mettere in ghiaccio la partita e la capolista ne approfitta con la rete di Candiano, rientrato qualche settimana fa dall’infortunio. Il centrocampista è un valore aggiunto per la squadra e lo dimostra ogni volta che scende in campo.

Il resto della gara non cambia il risultato, vince ancora il Sestri Levante che continua la marcia verso la Serie C e domenica prossima potrebbe arrivare il sesto successo in fila visto che la prima della classe farà visita al Fossano fanalino di coda.