Sestri Levante-Derthona 2-0, Barilari: "Bravi ad aspettare il momento giusto"

Il Sestri Levante continua la sua marcia in testa alla classifica del girone A di Serie D grazie al successo 2-0 in casa contro il Derthona. I rossoblu hanno ancora dieci punti di vantaggio sulla Sanremese seconda e continua a correre verso il sogno Serie C con una striscia vincente che ormai dura da cinque giornate.

Sestri Levante-Derthona 2-0, le parole dii Barilari, Candiano e Marquez

Al termine della gara parla il tecnico Barilari ai microfoni dei social della società: "Partita non semplice perché loro si difendevano molto bene, in tanti dietro la linea della palla, ed essendo una squadra forte non era facile trovare il vantaggiio. I ragazzi sono stati bravi ad aspettare le occasioni e le hanno sfruttate. Il Sestri non so se è ancora guarito, sarà importante la gara di Fossano dove si può dare tutto per scontato, dobbiamo avere la testa giusta. All'andata abbiamo faticato, e poi loro combattono semmpre fino all'ultimo"

Una delle due reti l'ha segnata Candiano: "Partita molto complicata, loro sono una buona squadra e di categoria, chi viene a Sestri si chiude ed è complicato". Ad aprire le danze è stato però il bomber del Sestri Marquez: "Sono contento perché da due o tre giornate mi mancvaa la rete e sono felice per me e per la squadra, continuiamo a pensare ad ogni gara come una finale, dobbiamo viverla così per arrivare in fondo".