Sestri Levante-Fezzanese 2-1, Barilari e Mancuso in coro: "Partita difficile, vittoria importante"

Il Sestri Levante continua il suo viaggio in testa alla classifica di Serie D, girone A, e grazie al successo di oggi 2-1 con la Fezzanese vola a più undici sulla Sanremese battuta in casa dal Ligorna, I corsari sono al dodicesio successo di fila in campionato, un momento magico che da sorpresa ha trasformato il gruppo rossoblu in squadra da battere nella corsa alla Serie C.

Sestri Levante, con la Fezzanese arriva la dodicesima vittoria di fila

Al termine della gara di oggi parla sui social ufficiali dela società il tecnico Barilari: "Partita complicata, sta diventando difficile continuare questa strisciia, anche mentalemnte, potrebbe venire un po' di braccino. Ci stiamo abituando a soffrire e va bene così"

Felicie anche il Direttore Sportivo del Sestri Levante, Paolo Mancuso"L'importante era vincere e lo abbiamo fatto, complimenti alla Fezzanese che ci ha messo in difficoltà. Quando non la chiudi ti viene un po' di ansia, ci godiamo questo momento che è straoridinario, il gruppo è fantastico, la squadra non ha mai preso in considerazione il pareggio è sempre scesa in campo per vincere. Domenica arriva il Bra, sarà difficilissima, perché sono fisici ma giocano bene. Detto ciò dobbiamo continuare quello che stiamo facendo. Non molliamo niente e non guardiamo la classifica".