Il Sestri Levante piazza un grande colpo di mercato

Il Sestri Levante non vuole perdere la sua grande occasione, i corsari sono primi in Serie D grazie ad una lunghissima striscia di vittorie consecutive che ha lasciato a meno sei la Sanremese, prima delle inseguitrici. La Serie C è diventata vittoria dopo vittoria l'obiettivo stagionale e anche il mercato si muove in questa direzione. Nelle ultime ore è arrivato infatti un grande rinforzo per l'attacco di mister Barillari.

La società ha comunicato il nome del nuovo acquisto con una nosta ufficiale apparsa sui social: "L’Unione Sportiva Sestri Levante comunica il tesseramento di Riccardo Forte, attaccante di 23 anni scuola Milan. Nativo di Trieste, ha fatto tutta la trafila con i rossoneri fino all'esordio con la prima squadra il 7 dicembre del 2017 nell’incontro di Europa League perso 2 a 0 a Rijeka in Croazia. In seguito è stato girato in prestito in Serie C a Pistoiese, Piacenza, Lecco e Cavese. Nella passata stagione in Serie D con il Casale ha siglato 15 gol in 32 partite mentre quest’anno ha iniziato il campionato nel Legnano giocando 8 volte e segnando 2 gol. Benvenuto nell’Unione, Riccardo!"