Il Sestri Levante non si ferma più, vittoria anche con lo Stresa

Non ci sono più aggettivi per il Sestri Levante che vince anche oggi, in casa dello Stersa Vergate 2-1, e mette a referto l'undicesima vittoria di fila in campionato salendo a quota 43 punti, a più otto sulla Sanremese seconda. La stagione è ancora lunga ma i ragazzi di Barilari sembrano essere impossibili da fermare, la Serie C continuando di questo passo potrebbe diventare realtà a suon di record.

La sfida con lo Stresa parte in realtà male per il Sestri che al 13' si trova sotto colpito da Barranco, non è una novità in questo campionato dove i corsari hanno rimontato più volte gli avversari. Così la squadra ospite inizia a cercare la risalita e al 45' trova il pari con Cominetti.

Conquistato il pareggio la gara continua e ha la sua più grande emozione nella coda, il Sestri cinge d'assedio negli ultimi minuti l'area avversaria, vuole vincere e alla fine ci riesce. E'il 96', sull'ennesimo lancio in area si accende una mischia con la palla che finisce sul piede destro di Forte, l'ultimo arrivato, l'ex Milan è stato infatti acquistato pochi giorni fa dal Sestri, che al volo insacca il 2-1.

E' l'apotesi, le maglie rossoblu in campo corrono come impazzite a festeggiare l'undicesimo sigillo di fila che tiene a distanza di sicurezza la Sanremense vincente 3-0 sul Casale.