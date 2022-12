Sestri Levante, con la Fezzanese arriva la dodicesima vittoria di fila

Non si ferma più la corsa del Sestri Levante che regola 2-1 la Fezzanese al Sivori ed è sempre più in testa al girone A di Serie D. I rossoblu vincono oggi la dodicesima partita di fila e puntano con sempre più convinzione alla promozione in Serie C trascinati dal super pubblico del Sivori.

Sestri Levante-Fezzanese 2-1, Barilari e Mancuso in coro: "Partita difficile, vittoria importante"

Parte forte la squadra di casa che ci prova con due bei palloni messi in mezzo su cui però Paci riesce sempre ad anticipare gli attaccanti. Le conclusioni latitano fino al 26' quando il Sestri Levante passa in vantaggio, Cominetti va giù in area, per l'arbitro è rigore che Marquez trasforma per l'1-0. La Fezzanese prova a rispondere con Andrei che impegna Anacoura.

Nel secondo tempo la gara si accende subito, il Sestri segna il 2-0 con Parlanti che fredda il portiere avversario con un gran diagonale. Nemmeno il tempo di festeggiare e la Fezzanese accorcia fallo su De Martino in area di rigore e Gabrielli trasforma la massima punizione. Uno spavento per i padroni di casa che al 74' provano a calare il trisi con Cirrincione, ma Paci respinge. A dieci minuti dal termine ancora corsari pericolosi con De Martino che in scivolata per poco non infila la palla nella propria porta. Gli ospiti non si danno per vinti, ma alla fine si devo arrendere al super Sestri Levante, sempre più primo in classifica.