Sestri Levante-Entella, quattro assenti nel derby di Marassi

Domenica alle 16,15 sul palcoscenico dello stadio Luigi Ferraris si sfidano per l'infuocato derby del Tigullio Sestri Levante ed Entella. I tifosi delle due squadre sono in fibrillazioni da giorni, già tantissimi i pullman e le macchine organizzate da entrambe le parti per raggiungere l'impianto genovese per la sfida che per la prima volta si giocherà in campo neutro. Il Sivori infatti continua ad essere sottoposto ai lavori di restyling, partiti in grande ritardo e impossibili da concludere prima di fine marzo.

Sestri Levante-Entella, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Nei due quartier generali si lavora per capire come prendersi tre punti importanti in ottica salvezza per i rossoblu e per restare in zona play off dall'altra parte della barricata. Buone le notizie per Barilari che dovrebbe presentarsi al derby al gran completo e con la possibilità di lavorare con tutta la rosa a eccezione del lungodegente Riccardo D'Antoni, sfortunato attaccante che è stato vittima di un brutto infortunio al ginocchio.

Gallo invece non potrà schierare tre pedine nella sua Entella. Pesante l'assenza per squalifica di Corbari, centrocampista e guida dei chiavaresi. In mediana non ci sarà nemmeno Siatounis per i soliti problemi fisici, mentre in attacco sarà assente Santini che mette nel mirino la Vis Pesaro ma il derby sicuramente non lo potrà giocare. Il tecnico potrà però contare sulle nuove pedine Montevago, Vianni e Faggi già tutti tesserati nella finestra di gennaio di mercato. Serviranno anche loro per provare a riscattare la sconfitta del derby di andata quando il Sestri Levante sbancò il Comunale con un gol di Pane.