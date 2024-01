Sestri Levante-Entella, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Gallo

Un nuovo derby a Marassi, in assenza di quello tra Genoa e Sampdoria, l'impianto genovese ospita la caldissima sfida tutta griffata Tigullio tra Sestri Levante ed Entella. L'appuntamento è domenica alle 16,15 per una gara delicatissima in cui i corsari cercano il bis dopo aver vinto all'andata 1-0 grazie al gol di Pane, e i chiavaresi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di inizio stagione.

Sestri Levante-Entella, le scelte di Barilari

Difficile capire come si schiererà il Sestri, Barilari potrebbe passare alla difesa a tre per giocare a specchio con gli avversari, ora che ci sono sia Pane che Oliana, si potrebbe anche procedere al cambio modulo. Il tecnico però potrebbe anche andare avanti con il 4-3-2-1 con tanta scelta in attacco dove Forte e Margiotta non si toccano e per la terza maglia c'è la fila: Omoregbe, Gala, Candiano e Andreis sono tutti stati utilizzati ultimamente e nessuno parte in vantaggio.

Sestri Levante-Entella, le scelte di Gallo

I chiavaresi scenderanno ancora in campo con il 3-5-2, Gallo ha qualche problemi soprattutto in mediana dove non ci saranno Corbari, squalificato, e Siatounis, infortunato. Vicino a Petermann e Lipani non mancano le alternative, c'è Meazzi per dare più qualità, oppure Muller Cecchini senza contare che nelle rotazioni è entrato anche il giovane Matteazzi ultimamente. In attacco fuori dai giochi Santini, probabile la conferma di Tomaselli e Faggioli con Montevago e Vianni che scaldano i motori e potrebbero essere le sorprese dell'ultimo minuto. In difesa torna Manzi e si giocherà il posto con Sadiki.

Sestri Levante-Entella, probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Sandri; Forte, Andreis; Margiotta

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Sadiki, Bonini; Zappella, Muller Cecchini, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli

Sestri Levante-Entella in diretta tv e streaming

Il derby del Tigullio che andrà in scena domenica a Marass sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale 253 e in streaming su Now Tv.