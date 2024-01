Sestri Levante-Entella, scatta la vendita dei biglietti

La cornice sarà da serata di gala, la posta in gioco altissima perché Sestri Levante-Entella non è una partita normale, è il derby del Tigullio, sentitissimo nella zona. La sfida è in programma domenica 21 gennaio alle 16,15 allo stadio Ferraris di Genova e sarà vietato perdere per tutte e due, i corsari dopo il successo con la Lucchese hanno messo nel mirino la salvezza diretta, i chiavaresi invece sono in piena zona play off e arrivano da due risultati utili di fila, senza contare che devono "vendicare" la sconfitta dell'andata al Comunale con Pane che segnò la rete del trionfo rossoblu.

Biglietti Sestri Levante-Entella, parte la vendita

L'attesa sale e i tifosi già si organizzano per raggiungere Genova e lo stadio Ferraris che sarà il teatro della partita. I biglietti saranno in vendita a partire dalle 9 di domani, mercoledì, sul sito etes.it, a Sestri Levante presso il Bar Ideal di via della Libertà nella frazione di Riva Trigoso (Gradinata Nord o Tribuna lato Nord) oppure presso l'Entella Point (tribuna lato sud e settore ospiti).

Questi i prezzi dei tagliandi:

Tribuna 30 euro prezzo intero; 27 euro ridotto

Gradinata Nord 15 euro prezzo intero; 12 euro prezzo ridotto

Settore ospiti 15 euro prezzo unico.

La riduzione spetta agli under 14 anni, agli over 65 anni e ai disabili.

Ingresso omaggio ai bambini fino agli 8 anni di età.