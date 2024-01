Sestri Levante-Entella, un altro derby al Ferraris

Domenica 21 gennaio Sestri Levante-Entella si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La notizia non è ancora ufficiale ma venerdì dovrebbe arrivare anche il comunicato della Lega Pro che certificherà la vetrina speciale per la sfida più attesa dell'anno in tutto il Tigullio. Dopo la gara di andata, vinta dai corsari al Comunale, il secondo atto del derby si giocherà quindi nel capoluogo ligure in uno stadio che di stracittadine se ne intende viste le tantissime sfide tra Genoa e Sampdoria.

Sestri Levante-Entella si giocherà al Ferraris di Genova

E' una ottima notizia per tutto il calcio ligure, infatti il rischio era quello di vedere in campo le due squadre a Vercelli, probabilmente a porte chiuse, come successo in tutte le ultime gare dei rossoblu. I tifosi invece ci saranno e per loro sarà anche decisamente più comodo raggiungere Genova rispetto ad altre sedi fuori regione. Ricordiamo che il Sestri Levante non ha la possibilità da inizio anno di giocare nel suo stadio, il Sivori, perché i lavori di restyling per adeguarsi alle regole della Lega Pro sono iniziati solamente un mese e mezzo fa e dureranno almeno fino ad aprile.