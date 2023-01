Il Sestri Levante torna alla vittoria contro la Castanese

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

Il Sestri Levante torna alla vittoria dopo quattro giornate con due pareggie e due sconfitte nel girone A di Serie D. I corsari battono in casa 1-0 la Castanese e tornano così a correre anche se la contemporanea vittoria della Sanremese lascia invariato il gap tra prima e seconda della classe.

Sestri Levante-Castanese 1-0: la cronaca

La sfida del Sivori vede i padroni di casa spingere subito sull'acceleratore, Daniello al 6' mette i brividi al portiere avversario, poi è Marquez a fallire l'appuntamento con la girata vincente su azione da calcio d'angolo. Gli ospiti però non stanno a guardare e al 32' sbagliano con Rancati una ottima occasione per sbloccare la gara.

Gol sbagliato, gol subito recita un'antica legge non scritta del calcio e così al 50' il Sestri Levante passa: capitan Pane infila in rete da pochi passi su ottimo cross da sinistra. La capolista prova a controllare e crea ancora un paio di pericolo, poi al 92' ringrazia il proprio portiere Anacoura che respinge in maniera quasi miracolosa la punizione di Urso, è il sigillo sul ritorno alla vittoria dei corsari.

Domenica terza gara in una settimana per i rossoblu che sfideranno il Chisola terzultimo in classifica ma reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare. All'appello mancherà Troiano che nella partita di oggi è statao espulso all'87' e quindi sarà squalificato.