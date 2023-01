Sestri Levante, preso l'ex Genoa ed Entella Raggio Garibaldi

La sconfitta con la Sanremese è ormai alle spalle per il Sestri Levante che continua a guidare la clasifica del girone A di Serie D. La promozione in Serie C è un obiettivo sensibile, il ko con la seconda della classe ha portato a undici i punti di vantaggio con due gare in più per i rossoblu che non vogliono però lasciare nulla al caso e anche in sede di calciomercato si muovono come una big della categoria.

Calciomercato Sestri Levante: ufficiale Raggio Garibaldi

Oggi è arrivata un importante annuncio ufficiale da parte della società: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia il tesseramento del centrocampista Silvano Raggio Garibaldi. Il neo corsaro vanta 289 partite e 5 reti tra Serie A, Serie B, Serie C e Serie D. Nato il 27 marzo 1989, Raggio Garibaldi è cresciuto nel Genoa, con cui nel 2007-08 ha debuttato nella massima serie. Sono seguite le esperienze con il Pisa (2008-09), ancora il Genoa (dall’estate del 2009 al gennaio del 2010), il Sorrento (dal gennaio al giugno del 2010), il Gubbio (dal 2010 al 2012), la Virtus Entella (dal 2012 al 2014), il Mantova (dal 2014 al 2017), la Lavagnese (dall’estate al dicembre del 2017), di nuovo il Mantova (dal dicembre del 2017 al novembre del 2018), il Como (dal novembre del 2018 al 2020) il Foggia (nel 2020-21) e Seregno (nel 2021-22)".