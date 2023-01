Sestri Levante-Legnano 0-0, Barilari: "Buona prestazione, non ci dobbiamo rammaricare"

Terza gara senza vittoria per il Sestri Levante che pareggia 0-0 contro il Legnano ma resta al comando del girone A di Serie D con otto punti di vantaggio sulla Sanremese seconda. Al termine della gara parla il tecnico dei corsari Enrico Barilari ai microfoni dei social ufficiali della società: "Il risultato non ci soddisfa, ma il nostro è un percorso che stiamo facendo e quindi dalle prossime dobbiamo tornare a mettere punti in cascina".

Sestri Levante-Legnano 0-0, le parole di Barilari

L'allenatore commenta così la sfida di oggi: "All'andata pensavo che il Legnano fosse la favorita per la promozione, poi sono partiti male ma con il cambio di allenatore hanno fatto 11 punti in 6 gare, il trend è di alto livello. Sicuramente è una suqdara temibile, lo spaevamo e l'abbiamo preparata come una partita complicata perché loro difendono basso e ci potevano mettere in difficoltà. Sapevamo che avremmo dovuo sfruttare le occasioni, peccato che non siamo riusciti a creare moltol. La prestazione l'abbiamo fatta, non ci dobbiamo rammaricare per come abbiamo giocato".

Il Sestri Levante è grande protagonista anche sul mercato con tre colpi in meno di una settimana: "La società non è stata a guardare, ha messo a disposizione dei ragazzi bravi che ci daranno una mano, il club ha reagito alla grande dopo l'infortunio di Candiano e una trattativa di mercato nona andata in porto nonostante l'accordo fosse vicino".